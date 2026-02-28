Il governo ha stanziato 5 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette. Il Sud sta assumendo un ruolo centrale nell’economia nazionale, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo regionale. Durante un intervento pubblico, sono stati menzionati anche i timori di un possibile esito negativo al referendum, considerato un dispiacere. La misura mira a ridurre gli effetti dell’aumento dei costi energetici.

Uno sforzo enorme contro il caro bollette per aiutare famiglie e imprese, il Sud che diventa locomotiva dell’Italia ma anche la confessione di un “dispiacere” nel caso in cui il No vincesse al referendum. Sono i temi trattati da Giorgia Meloni in una lunga intervista all’agenzia Bloomberg. Sul fronte del caro energia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica gli interventi adottati per sostenere nuclei familiari e sistema produttivo. “Ci abbiamo lavorato molto, chiaramente abbiamo cercato di dare una mano nell’immediato, come di solito si cerca di fare a famiglie e imprese, con cinque miliardi investiti per calmierare il prezzo delle bollette sui più fragili, famiglie e imprese“. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caro bollette, Meloni: Investiti 5 miliardi per aiutare famiglie e imprese

Leggi anche: Bollette, via libera al decreto. Meloni, benefici per famiglie e imprese per oltre 5 miliardi

Via libera al dl Bollette, Meloni: Oltre 5 miliardi di risparmi e benefici per famiglie e imprese (video)In un video sui social la Premier racconta nel dettaglio le misure contenute nell'atteso provvedimento sulle "misure urgenti per la riduzione del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caro bollette.

Discussioni sull' argomento Ok al bonus bollette, Meloni: Altri 115 euro di sconto. Ecco tutte le novità; Approvato il Decreto Bollette: 5 miliardi per il taglio dei costi energetici di famiglie e PMI.

Caro bollette, Schlein: Finalmente Meloni e Giorgetti si sono svegliati dopo anni che lo dicevamo(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2025 Il Pd ha già avanzato due proposte sul caro bollette. Da mesi proponiamo di disaccoppiare il costo dell'energia da quello del gas, inascoltati dal Governo. Mi ... affaritaliani.it

VIDEO| Caro bollette: lo sconto di 315 euro per le famiglie vulnerabili, tagli anche alle imprese, cosa c’è nel Decreto approvato dal CdmLa Premier Giorgia Meloni spiega tutte le novità in un video diffuso sui social: Benefici diretti per famiglie e aziende nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro ... dire.it

, : Il “caro bollette acqua” continua a generare tensioni e polemiche in Molise, con la Grim e l’Egam ancora una volta nel mirino. A rilanciare la denuncia è - facebook.com facebook

#Radioanchio #GiorgioZanchini h7.30/9 #19febbraio @Radio1Rai “In 11 anni mai qui per lavori ordinari, serve vicendevole rispetto tra le istituzioni”, parole di #Mattarella di fronte al #Csm. E poi #CdM sugli aiuti dopo i danni del ciclone e sul caro energia e ca x.com