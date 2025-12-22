diletta leotta svelato il sesso del secondo figlio con loris karius

Diletta Leotta e Loris Karius avranno presto un altro figlio. La conduttrice ha infatti annunciato di essere nuovamente incinta e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già rivelato agli amici più intimi il sesso del piccolo che porta in grembo. Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio. Secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, Diletta Leotta e Loris Karius avrebbero già svelato il sesso del piccolo. Si tratta di un maschio, ma non è ancora chiaro quando la conduttrice deciderà di rivelarlo al pubblico. “Fiocco azzurro per Diletta Leotta – si legge -. Qualche giorno fa la conduttrice ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio e, aggiungiamo noi, sarà un maschio. 🔗 Leggi su Dilei.it

