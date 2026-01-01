Nel 2026, gli Stati Uniti vedranno completarsi numerosi progetti di grattacieli che modificheranno lo skyline urbano. Tra edifici futuristici e residenze di lusso da oltre 2 milioni di dollari, queste nuove costruzioni rappresentano un importante sviluppo architettonico e economico. Di seguito, una panoramica sui dieci principali grattacieli che contribuiranno a ridefinire il paesaggio delle principali città americane.

Negli Stati Uniti, il 2026 sarà l’anno dei grattacieli. Negli Usa i lavori in corso in diverse torri saranno completati o quasi, cambiando così lo skyline delle città. Ecco i 10 grattacieli che vedremo toccare il cielo nel nuovo anno, o almeno fare un pezzo di strada per arrivarci. La Torcia. Lo skyline di Midtown, a Manhattan, accoglierà un nuovo grattacielo: The Torch. Secondo La voce del New York Times, la costruzione, situata tra la 45esima e la 46esima strada sull’ottava Avenue, “sembra uscita da un film futuristico”. Il grattacielo sarà alto circa 325 metri, la torre si svilupperà su 52 piani e offrirà un’esperienza unica: una caduta libera in un tubo di vetro trasparente a 90 metri di altezza, incastonata nella colonna dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I 10 grattacieli che cambieranno lo skyline delle città americane: tra progetti futuristici e abitazioni da oltre 2 milioni di dollari

Leggi anche: Il water d’oro di Cattelan all’asta per 10 milioni di dollari: “Se mangi un pasto da 200 dollari o un hot dog da 2, il risultato quando vai in bagno è lo stesso”

Leggi anche: La Napoli del futuro: i 5 progetti che cambieranno la città entro il 2030

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Megaprogetti di New York: 7 progetti enormi che trasformeranno l'America entro il 2030

Scopri Dubai: tra grattacieli futuristici, souk profumati e deserti dorati, ogni momento è magia. Dubai ti aspetta: vivi l’inaspettato! [email protected] +39 0695216905 #dubai #lusso #viaggi #travelgram #cityscape #modernità #avventura #estate202 - facebook.com facebook