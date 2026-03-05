In Lombardia il terzo inverno più caldo degli ultimi trent’anni A Clusone l’8 gennaio si è toccato -10,5° C

In Lombardia, quest'inverno si è classificato come il terzo più caldo degli ultimi trentacinque anni, secondo il report di Arpa. A Clusone, l’8 gennaio, la temperatura è scesa fino a -10,5°C. I dati indicano che il periodo si inserisce tra i più caldi registrati dal 1988 a oggi, con temperature superiori alla media di stagione.

I dati diffusi da Arpa: nella norma la quantità di precipitazioni registrata, ma nelle temperature differenza media del +2,1 °C rispetto al periodo 1991-2020 Secondo il report diffuso da Arpa, per la Lombardia quello che sta per concludersi si posiziona al terzo posto tra i più caldi degli ultimi 35 anni dopo quelli del 202324 e 201920. Nella stagione fredda sonoo state registrate quantità di precipitazioni nella norma: l'analisi tiene in considerazione i dati di 13 stazioni idro nivo meteorologiche, distribuite su tutto il territorio lombardo e gestite dal Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa. Secondo le rilevazioni, l'inverno 202526...

Gennaio 2026 il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni in AbruzzoIl mese di gennaio 2026 appena concluso è stato il terzo più piovoso degli ultimi 30 anni in Abruzzo.

Gennaio 2026 in Abruzzo è stato il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni, precipitazioni da recordIl terzo gennaio con maggiori precipitazioni dell'ultimo mezzo secolo, con temperature lievemente più alte del periodo compreso fra il 1991 e ilo...

Arpa Lombardia: l'inverno 2025/2026 è il terzo più caldo dal 1991Nonostante l'ondata di gelo a inizio gennaio, la stagione che sta per concludersi è stata tra le più calde degli ultimi 35 anni, dietro solo a quella del 2023/2024 e del 2019/2020. Nella norma la quan ... varesenoi.it

