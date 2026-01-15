Terni infiltrazioni malavitose nel territorio | interdittiva antimafia per un’impresa del settore autonoleggio

A Terni, un'impresa operante nel settore dell'autonoleggio ha ricevuto un'informativa interdittiva antimafia, adottata dal Prefetto Antonietta Orlando. L'intervento mira a prevenire infiltrazioni malavitose nel territorio, garantendo la legalità delle attività economiche locali. Questa misura evidenzia l'attenzione delle autorità nel monitorare e tutelare il settore, promuovendo un ambiente imprenditoriale trasparente e sicuro.

Una impresa del settore autonoleggio è stata raggiunta da una informativa interdittiva antimafia, adottata dal Prefetto Antonietta Orlando. La misura è stata disposta al termine di un’approfondita attività istruttoria svolta dal Gruppo Interforze Antimafia, che ha fatto emergere elementi di rischio e possibili condizionamenti dell’attività societaria, da parte di organizzazioni criminali esterne al territorio provinciale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel corso degli accertamenti è stato inoltre rilevato che la società risultava formalmente avere una sede legale, di fatto fittizia, nel territorio ternano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

