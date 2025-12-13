Revocata l' interdittiva antimafia all' impresa edile ritenuta vicina al clan Bidognetti

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato l'interdittiva antimafia nei confronti di Edilprime, impresa edile ritenuta vicina al clan Bidognetti. La decisione si basa sulla valutazione delle risultanze investigative e giudiziarie, che hanno portato alla revoca delle misure di prevenzione precedentemente adottate dalla Prefettura di Caserta.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ha revocato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta nei confronti della società di capitali Edilprime, impresa attiva a livello nazionale nel settore edilizio. Il collegio ha accolto le tesi difensive. Casertanews.it CLAN DEI CASALESI - Revocata interdettiva Antimafia all’Edilprime, potrà tornare ad operare negli appalti pubblici - 13:42:21 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Domenico Cesaro, ha revocato l’interdittiva Antimafia ... casertafocus.net

