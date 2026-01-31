Inter U23 Pergolettese 1-1 Cinquegrano segna ma non basta | il resoconto del match

Questa mattina si è giocato il match tra Inter U23 e Pergolettese. La partita è terminata 1-1, con il gol di Cinquegrano che non è stato sufficiente per portare i tre punti ai nerazzurri. L’Inter ha rallentato la sua corsa, ma almeno non ha perso. Vecchi e i suoi continuano a muoversi in classifica, sperando di migliorare nelle prossime uscite.

Inter News 24 Inter U23 Pergolettese 1-1, i nerazzurri di Vecchi rallentano ma non perdono: ecco il resoconto del match. L'Inter U23 rallenta la sua corsa ma non perde il vizio di fare punti. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione guidata da Stefano Vecchi viene fermata sull' 1-1 da una solida Pergolettese tra le mura amiche. Nonostante una prestazione sottotono e priva del solito smalto, i nerazzurri riescono a strappare un pareggio prezioso che permette loro di salire a quota 38 punti in classifica. Il cammino nel nuovo anno resta comunque immacolato: con questo risultato, l'Inter U23 centra il quinto risultato utile di fila e rimane ancora imbattuta in questo 2026. INTER U23-PERGOLETTESE 1-1 Marcatori: Corti (35'), Cinquegrano (51') 19.26 - Fischia tre volte Colelli: finisce 1-1. 90'+4 - Ammonito Fiordilino, fallo tattico su ...

