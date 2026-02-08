Triestina Inter U23 4-1 | giornata amarissima per i ragazzi di Vecchi Il resoconto del match

La Triestina ha battuto 4-1 l’Inter Under 23 in un match che ha lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri. Nonostante un vantaggio iniziale di Alexiou, l’Inter non è riuscita a mantenere la fase positiva e ha subito una rimonta implacabile da parte dei padroni di casa. La giornata si è conclusa con una sconfitta pesante per i ragazzi di Vecchi, che ora devono subito rialzarsi.

di Alberto Petrosilli Triestina Inter U23 4-1: nonostante l'illusorio vantaggio di Alexiou i nerazzurri subiscono l'imperiosa rimonta dei padroni di casa. In un weekend di Serie C agrodolce per i colori nerazzurri, l' Inter U23 di Stefano Vecchi subisce una brusca frenata nella rincorsa ai vertici della classifica. Al "Nereo Rocco" di Trieste, i giovani talenti di Viale della Liberazione crollano sotto i colpi di una Triestina cinica e spietata, nonostante un avvio di gara che aveva illuso i tifosi. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Triestina Inter U23 4-1: il resoconto del match. Una sconfitta pesante che costa ai nerazzurri il quarto posto, facendoli scivolare in sesta posizione in virtù dei successi ottenuti da Alcione e Cittadella nel resto del turno.

