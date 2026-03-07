Inter Thuram ha la febbre | a rischio il derby con il Milan

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha la febbre e potrebbe non scendere in campo nel derby contro il Milan, in programma domani. La squadra sta monitorando le sue condizioni mentre si avvicina il momento della partita. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore in base all’evoluzione dello stato di salute del giocatore.

(Adnkronos) – Ansia in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram, alla vigilia del derby contro il Milan di domani, domenica 8 marzo. Come spiegato in conferenza stampa ad Appiano Gentile da Christian Chivu, il centravanti francese ha la febbre: "Come sta la squadra a livello fisico? Abbastanza bene, dopo il Como

