Re Carlo III non è guarito dal cancro ma sta meglio Rompe il protocollo e guarda in faccia i suoi sudditi La malattia come mezzo per dialogare in maniera onesta

Re Carlo III, pur non essendo guarito dal cancro, mostra segnali di miglioramento. In un gesto inaspettato, rompe con le consuetudini di protocollo e si rivolge direttamente ai sudditi, utilizzando i media per condividere in modo aperto il suo stato di salute. Un atteggiamento che segna un cambiamento nel modo di comunicare del sovrano.

Non è guarito, ma sta meglio. Rompendo ogni protocollo e andando contro qualsiasi tradizione, re Carlo III guarda dritto in faccia le telecamere della tv britannica e dà aggiornamenti sulla sua malattia. Diagnosticato nel febbraio del 2014, il cancro del re è diventato un fatto pubblico, una materia sulla quale definire il suo breve regno che si interporrà tra l’eterna Elisabetta II ed un futuro molto incerto per la monarchia. A maggior ragione, forte della volontà di dare un senso alla corona e di farlo nel più nobile dei modi, Carlo III ha deciso di parlare apertamente del cancro che gli è stato diagnosticato mentre si trovata alla London Clinic di Marylebone, per esercitare tutto il potere che gli resta e aiutare i suoi sudditi, distratti, a sviluppare una maggiore consapevolezza. Ilfattoquotidiano.it

