L’Università di Pisa, attraverso la Scuola Normale, ha ottenuto un finanziamento europeo per un progetto di intelligenza artificiale dedicato alla lotta contro il cancro. Il progetto “Illume-4-Science”, guidato dalla professoressa Fosca Giannotti, mira a sviluppare soluzioni innovative per migliorare diagnosi e trattamenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel campo della ricerca medica e delle tecnologie avanzate.

Pisa, 27 gennaio 2025 - La Scuola Normale vince un ERC-Proof of Concept (PoC) della Comunità europea per il progetto “Illume-4-Science”, coordinato dalla professoressa Fosca Giannotti. Si tratta di dimostrare come i metodi di XAI, che consentono di aumentare i suggerimenti degli algoritmi di AI, spesso opachi, con forme di spiegazione umanamente comprensibili, siano uno strumento importantissimo per accelerare il processo scientifico, per validare le ipotesi degli scienziati e per stimolare nuove intuizioni. Il progetto è la prosecuzione dell’ERC Advanced Grant ‘XAI: science and technology for the eXplanation of AI decision making’, guidato dal 2019 al 2025 ancora dalla Giannotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intelligenza Artificiale contro il cancro, la Scuola Normale vince un finanziamento Ue

