Intelligenza Artificiale contro il cancro la Scuola Normale vince un finanziamento Ue
L’Università di Pisa, attraverso la Scuola Normale, ha ottenuto un finanziamento europeo per un progetto di intelligenza artificiale dedicato alla lotta contro il cancro. Il progetto “Illume-4-Science”, guidato dalla professoressa Fosca Giannotti, mira a sviluppare soluzioni innovative per migliorare diagnosi e trattamenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel campo della ricerca medica e delle tecnologie avanzate.
Pisa, 27 gennaio 2025 - La Scuola Normale vince un ERC-Proof of Concept (PoC) della Comunità europea per il progetto “Illume-4-Science”, coordinato dalla professoressa Fosca Giannotti. Si tratta di dimostrare come i metodi di XAI, che consentono di aumentare i suggerimenti degli algoritmi di AI, spesso opachi, con forme di spiegazione umanamente comprensibili, siano uno strumento importantissimo per accelerare il processo scientifico, per validare le ipotesi degli scienziati e per stimolare nuove intuizioni. Il progetto è la prosecuzione dell’ERC Advanced Grant ‘XAI: science and technology for the eXplanation of AI decision making’, guidato dal 2019 al 2025 ancora dalla Giannotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
