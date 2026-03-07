Intanto si riunisce la lumaca Ue e come al solito non decide nulla

I commissari europei si sono riuniti ieri a Bruxelles per discutere di energia e raccogliere suggerimenti. L’obiettivo era preparare il prossimo vertice del 19, senza però arrivare a decisioni concrete. Durante l’incontro, sono state esplorate diverse strategie per abbassare i costi dell’energia, ma non sono stati annunciati provvedimenti immediati. La riunione si è concentrata principalmente sulla pianificazione futura.

Ieri si è riunito il Collegio dei Commissari europei a Bruxelles per raccogliere suggerimenti e definire nuove strategie finalizzati alla riduzione dei prezzi dell'energia. L'iniziativa, resa urgente dalla guerra in Iran che ha fatto impennare le quotazioni di gas e petrolio, fa parte dei lavori preparatori del Consiglio Europeo fissato per il 18-19 marzo con l'obiettivo di dare una risposta alla salvaguardia della competitività dell'industria europea. Se la prendono comoda. Al centro del dibattito, il controverso meccanismo con cui vien determinato il prezzo dell'elettricità. Il sistema oggi in vigore prevede che i produttori di energia vengano chiamati a immettere elettricità nella rete in base al costo di produzione dal più basso al più alto.