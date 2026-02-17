Medici indagati a Ravenna la società nel mirino | Non fomentiamo nulla Intanto si raccolgono firme

A Ravenna, sei medici sono sotto indagine perché la società Simm, specializzata in medicina delle migrazioni, viene accusata di aver promosso un messaggio sensazionalista. La polizia ha perquisito i loro telefoni e le loro case, cercando materiali come volantini e documenti. I magistrati Daniele Barberini e Angela Scorza vogliono capire se ci sono stati comportamenti che possano aver incitato alla paura o alla discriminazione. Nel frattempo, i cittadini raccolgono firme per sostenere i medici e chiedere chiarezza sui fatti.

Ravenna, 17 febbraio 2026 – L’acronimo è Simm: società italiana di medicina delle migrazioni. E gli inquirenti della squadra mobile, su disposizione dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza, nel corso della perquisizione di giovedì scorso cercavano vademecum e volantini riconducibili all’associazione nelle chat e nei luoghi di vita e di lavoro dei sei medici indagati. Materiale che, è l’ipotesi della Procura, esorterebbe i medici a dare un parere negativo sull’idoneità degli stranieri al trasferimento nei Cpr, prima dell’effettiva espulsione. Flash mob per i medici indagati a Ravenna: “La salute non è terreno di indagini né di scontro politico” Al telefono il presidente della Simm, lo psichiatra milanese Marco Mazzetti, precisa: «Noi non fomentiamo nulla, proteggiamo la salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

