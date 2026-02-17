Medici indagati a Ravenna la società nel mirino | Non fomentiamo nulla Intanto si raccolgono firme

Da ilrestodelcarlino.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna, sei medici sono sotto indagine perché la società Simm, specializzata in medicina delle migrazioni, viene accusata di aver promosso un messaggio sensazionalista. La polizia ha perquisito i loro telefoni e le loro case, cercando materiali come volantini e documenti. I magistrati Daniele Barberini e Angela Scorza vogliono capire se ci sono stati comportamenti che possano aver incitato alla paura o alla discriminazione. Nel frattempo, i cittadini raccolgono firme per sostenere i medici e chiedere chiarezza sui fatti.

Ravenna, 17 febbraio 2026 –  L’acronimo è Simm: società italiana di medicina delle migrazioni. E gli inquirenti della squadra mobile, su disposizione dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza, nel corso della perquisizione di giovedì scorso cercavano vademecum e volantini riconducibili all’associazione nelle chat e nei luoghi di vita e di lavoro dei sei medici indagati. Materiale che, è l’ipotesi della Procura, esorterebbe i medici a dare un parere negativo sull’idoneità degli stranieri al trasferimento nei Cpr, prima dell’effettiva espulsione. Flash mob per i medici indagati a Ravenna: “La salute non è terreno di indagini né di scontro politico” Al telefono il presidente della Simm, lo psichiatra milanese Marco Mazzetti, precisa: «Noi non fomentiamo nulla, proteggiamo la salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

medici indagati a ravenna la societ224 nel mirino non fomentiamo nulla intanto si raccolgono firme
© Ilrestodelcarlino.it - Medici indagati a Ravenna, la società nel mirino: “Non fomentiamo nulla”. Intanto si raccolgono firme

Ravenna: Indagine su certificati medici e rimpatri, scontro politico tra Pd e Lega. Medici indagati per falso.

A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.

Il sistema Ravenna: una rete di medici pro clandestini Nel mirino le chat

La Procura di Ravenna ha scoperto che un sistema di medici si collega ai clandestini e viene alimentato da chat sospette.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anelli (Fnomceo) sui medici indagati a Ravenna: I controlli sulla sicurezza alle Forze dell’Ordine, ai medici la cura delle persone; Medici sotto indagine a Ravenna per le non idoneità ai CPR. L’appello: La cura non è un reato; Sei medici sono indagati a Ravenna per aver negato ingressi nei Cpr: cosa sappiamo; Certificati contro i rimpatri dei migranti irregolari, sei medici indagati a Ravenna.

Sei medici sono indagati a Ravenna per aver negato ingressi nei Cpr: cosa sappiamoAvrebbero firmato certificati falsi per ostacolare il rimpatrio, ma le associazioni ribattono: «Erano persone non idonee. La patogenicità dei Centri per ... avvenire.it

medici indagati a ravennaL'indagine a Ravenna sui certificati contro i rimpatri e il Cpr, i medici: «Non siamo gangster». E c'è un nuovo sbarcoL'inchiesta che vede coinvolti sei medici sui certificati falsi che almeno sei medici avrebbero compilato per impedire che cittadini extracomunitari fossero accompagnati nei Cpr prima dell’espulsione. corrieredibologna.corriere.it