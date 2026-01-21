Si inceppa il Mercosur blitz al Parlamento europeo | ora decide la Corte Ue Accordo congelato | che cosa è successo

Il Parlamento europeo ha deciso di affidare alla Corte di giustizia dell’UE il giudizio sull’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur. Con una votazione di 334 favorevoli, 324 contrari e 11 astensioni, l’assemblea ha richiesto un parere giuridico ufficiale, congelando temporaneamente la ratifica dell’accordo. Questa decisione segna una pausa nel processo di approvazione e apre un nuovo capitolo nel dibattito sulle implicazioni dell’intesa.

Il Parlamento europeo ha approvato, con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astensioni, la richiesta di sottoporre il testo dell’accordo commerciale Ue-Mercosur al parere della Corte di giustizia dell’Unione europea. Uno scarto di appena dieci voti è stato quindi sufficiente a bloccare temporaneamente l’intesa con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, negoziata per oltre vent’anni. Ora l’Aula dovrà attendere l’esito dell’esame della Corte, che potrebbe richiedere diversi mesi. Solo dopo questo passaggio gli eurodeputati potranno procedere al voto sulla ratifica definitiva dell’accordo. Chi ha fatto la richiesta per la Corte Ue.🔗 Leggi su Open.online Ue-Mercosur, il Parlamento Europeo rimanda l’accordo alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare l'esame dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur alla Corte di Giustizia dell’UE. Accordo commerciale Ue-Mercosur bloccato: Parlamento europeo vota per rinvio alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Cosa ha ottenuto davvero l'Italia in cambio del suo sì al MercosurIl ministro Lollobrigida vede i suoi omologhi europei a Bruxelles e spiana la strada all'accordo commerciale. A cambiare il quadro, nessuna modifica reale al trattato, ma una maggiore copertura politi ... ilfoglio.it Tutte le tappe per arrivare all'accordo Ue-MercosurIl 7 gennaio i ministri dell'Agricoltura si riuniranno a Bruxelles per discutere delle principali preoccupazioni sollevate dagli agricoltori. Il 9 toccherà invece al Coreper dare il via libera al tr ... ilfoglio.it L'Unione europea dà luce verde al Mercosur. Gli Stati Membri, tramite i 27 ambasciatori, hanno votato a maggioranza qualificata l'accordo di libero scambio con i Paesi del Sudamerica, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Nei giorni scorsi le piazze di mol - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.