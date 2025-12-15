Pomigliano x Telethon 2025 | un successo di sport e inclusione al Parco Giovanni Paolo II

La terza edizione di “Pomigliano x Telethon 2025” si è svolta al Parco Giovanni Paolo II, coinvolgendo oltre 700 atleti in una giornata all'insegna dello sport, dell'inclusione e della solidarietà, confermando il successo di questa manifestazione.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 15 dicembre 2025 – Si è rivelata un grande successo di partecipazione la terza edizione di “Pomigliano x Telethon 2025”, manifestazione sportiva e solidale che ha trasformato il Parco Giovanni Paolo II in un grande spazio di partecipazione, inclusione e beneficenza, con oltre 700 atleti iscritti giunti al traguardo. L’evento, organizzato dalla ASD Kinesis Lab Athletics guidata dal presidente Francesco De Cicco, con la collaborazione di Michele De Cicco e dell’ Angelo Marathon Club, ha previsto un percorso cittadino di 10 chilometri, completamente chiuso al traffico, con arrivo all’interno del parco pubblico. Primacampania.it

