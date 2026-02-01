Guida senza patente e non si ferma all’alt

Venerdì a Lagosanto una macchina senza patente non si ferma all’alt della Polizia Locale. Gli agenti avevano visto il veicolo segnalato dal sistema di videosorveglianza: senza assicurazione e revisione. Il conducente ha tentato di scappare, ma è stato fermato poco dopo.

Venerdì a Lagosanto il personale della Polizia Locale intimava l’alt a un veicolo che il sistema di videosorveglianza del Comune aveva segnalato come privo di copertura assicurativa e revisione. Il conducente del veicolo, anziché ottemperare all’ordine di fermarsi, si allontanava ed entrava nel parcheggio di un ristorante nelle vicinanze; gli agenti, che nel frattempo si erano messi all’inseguimento del mezzo, notavano la manovra e riuscivano a raggiungerlo. Alla guida un settantenne che subito ammetteva di non essere titolare di patente di guida; dagli accertamenti successivi emergeva che il documento era stato ritirato in passato per la guida in stato d’ebbrezza, nuovamente fermato nel 2025 era stato sanzionato perché circolava con patente sospesa, motivo per cui a maggio dello stesso anno, il prefetto aveva disposto la revoca della patente, così come previsto dall’art. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La polizia di Lagosanto ha fermato un’auto sabato scorso.

