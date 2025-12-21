Guida ubriaco e senza patente | non si ferma all’alt e picchia gli agenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notte di forte tensione a Ospitaletto, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dopo aver dato vita a un pericoloso inseguimento e aver aggredito gli agenti della Polizia locale. Non si ferma al posto di blocco e tenta la fuga. I fatti si sono verificati nella serata di giovedì 18 dicembre. Secondo quanto ricostruito da BresciaToday, il giovane era alla guida senza patente, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Alla richiesta di fermarsi da parte della pattuglia, ha ignorato l’alt, dando immediatamente il via a un inseguimento per le strade del paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

