Inps arrivano nuovi modelli Dsu | aggiornate attestazioni Isee 2026

L'Inps ha reso disponibili i nuovi modelli della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ha aggiornato automaticamente le attestazioni Isee relative alle dichiarazioni presentate nel 2026. Questo aggiornamento riguarda le attestazioni già in possesso dell’istituto e le eventuali nuove dichiarazioni. Gli utenti interessati possono consultare le attestazioni aggiornate attraverso i canali ufficiali dell’Inps.

(Adnkronos) – Sono disponibili i nuovi modelli della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Lo comunica l'Inps, che ha aggiornato automaticamente le attestazioni Isee delle dichiarazioni presentate nel 2026. L’adeguamento recepisce le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026, e riguardano in particolare l’introduzione dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione che si applica a: assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale per i figli a carico, bonus asilo nido, bonus nuovi nati. Con l’aggiornamento del modello Dsu sono state inoltre adeguate le istruzioni di compilazione e aggiornati i riferimenti ai dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Assegno unico 2026: aumenti dell’1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici. Inps pubblica gli importi aggiornati e conferma il ricalcolo retroattivo per chi presenta la DSU entro giugnoL’assegno unico universale subisce un incremento dell’1,4% a partire da febbraio 2026.

Assegno unico 2026: calendario Inps dal 21 gennaio, scadenze Isee 28 febbraio e 30 giugno per evitare importi minimi e arretrati, rivalutazione all’1,4%. Le cifre aggiornateI versamenti delle prestazioni in corso di godimento senza variazioni vengono accreditati tra il 21 e il 22 gennaio, tra il 19 e il 20 febbraio, tra...

