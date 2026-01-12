Assegno unico 2026 | calendario Inps dal 21 gennaio scadenze Isee 28 febbraio e 30 giugno per evitare importi minimi e arretrati rivalutazione all’1,4% Le cifre aggiornate

L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico 2026, con inizio dal 21 gennaio. Le scadenze per l’aggiornamento dell’Isee sono fissate al 28 febbraio e al 30 giugno, per evitare importi minimi e arretrati. La rivalutazione annuale è prevista all’1,4%. Questa comunicazione, arrivata a fine dicembre, fornisce le date e le cifre aggiornate per i beneficiari.

