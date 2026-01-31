Assegno unico 2026 | aumenti dell’1,4% da febbraio nuove fasce Isee e pagamenti automatici Inps pubblica gli importi aggiornati e conferma il ricalcolo retroattivo per chi presenta la DSU entro giugno

L'Inps ha annunciato che da febbraio 2026 l’assegno unico aumenterà dell’1,4%. Chi presenta la DSU entro giugno avrà diritto a un ricalcolo retroattivo. Nuove fasce Isee e pagamenti automatizzati semplificano la vita dei beneficiari.

L’assegno unico universale subisce un incremento dell’1,4% a partire da febbraio 2026. L’Inps ha pubblicato ufficialmente i nuovi importi rivalutati secondo l’adeguamento annuale al costo della vita. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2026, mentre per febbraio i pagamenti arriveranno il 19-20 del mese. L’Isee utilizzato per calcolare l’importo dell’assegno a febbraio sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025, come già avvenuto a gennaio. Il nuovo Isee specifico per le prestazioni assistenziali entrerà in vigore da marzo 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

