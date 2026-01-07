Infortunio Dovbyk l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma | c’è lesione! I tempi di recupero

Dopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici. È stata riscontrata una lesione, con conseguenti tempi di recupero ancora da definire. La notizia desta preoccupazione per il giocatore e per il club, che dovranno ora valutare le migliori strategie di recupero e le possibili implicazioni sulla rosa.

Infortunio Dovbyk, l'esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c'è lesione! Svelati i possibili tempi di recupero per l'ucraino Arrivano notizie decisamente preoccupanti per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. L'infermeria di Trigoria torna a essere protagonista in negativo: gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto nelle ultime . Roma, infortunio Dovbyk: arriva l'annuncio, l'esito degli esami - Artem Dobvyk, attaccante della Roma accostato al Napoli in queste ultime ore, ha segnato ma poi si è infortunato contro il Lecce e, secondo quanto rivelato dagli esami strumentali cui ...

Roma e Napoli studiano lo scambio Lucca-Dovbyk, i giallorossi hanno già chiesto informazioni ma l'infortunio dell'ucraino potrebbe complicare i piani di Massara. In caso di un altro stop lungo rimarrà nella Capitale. Fareste questo scambio - facebook.com facebook

La di DOVBYK Segna e poco dopo esce per infortunio #LecceRoma #SerieAEnilive #DAZN x.com

