Il portiere del Bayern Monaco ha subito un infortunio e non sarà disponibile per la partita di andata degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. La società ha pubblicato un bollettino ufficiale che aggiorna sulle sue condizioni di salute e sulla sua assenza per l’impegno europeo. La squadra dovrà quindi fare a meno del suo titolare tra i pali in questa importante sfida.

Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!» Atalanta, Palladino presenta il match con l’Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo!» Como, Fabregas celebra il successo col Cagliari: «Abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura. Sul fatto di essere tra le prime 4 dico questo» Udinese, Runjaic prima del match con l’Atalanta: «Zaniolo e Davis sono giocatori fantastici. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Neuer, tegola per il Bayern Monaco: il portiere salterà il match con l’Atalanta! Il bollettino ufficiale con le sue condizioni

Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai boxMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato:...

Bayern Monaco in allarme, si ferma Neuer! C’è uno strappo: le condizioni del portiereDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

Approfondimenti e contenuti su Infortunio Neuer.

Infortunio Lobotka, altra tegola per Conte/ Come sta e i tempi di recupero (4 marzo 2026)L'infortunio Lobotka si aggiunge a quelli già presenti in casa Napoli. Sarà assente per il match contro il Torino ... ilsussidiario.net

Bayern MonacoInfortunio Neuer, il portiere del Bayern Monaco salterà il match d’andata degli ottavi di Champions League con l’Atalanta. Le condizioni Il Bayern Monaco deve rinunciare a Manuel Neuer non solo in cam ... calcionews24.com