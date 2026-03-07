Industria e innovazione Bianchi Svimez incorona la Campania

Un rapporto di Svimez evidenzia come a San Giovanni a Teduccio, in Campania, siano attivi progetti di innovazione come la Apple Academy e un polo dedicato negli ultimi dieci anni. Questi esempi mostrano la presenza di un potenziale importante nel settore industriale e tecnologico della regione. La relazione sottolinea la crescita di iniziative che puntano a sviluppare nuove competenze e opportunità.

“Luoghi come San Giovanni a Teduccio, con esperienze come la Apple Academy e il polo di innovazione nato negli ultimi dieci anni dimostrano che esiste un grande potenziale. Qui si è sviluppato un ecosistema fatto di università, imprese e startup che rappresenta uno straordinario punto di partenza. La sfida ora è fare un passo in avanti: non basta più seminare, bisogna iniziare a raccogliere i frutti di questi investimenti e rendere strutturale questo sistema dell’innovazione”. Lo ha detto il direttore della Svimez Luca Bianchi in occasione dell’incontro su Innovazione e impresa per la crescita’, che si è svolto a Napoli, nella sede della Fabbrica italiana dell’Innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

