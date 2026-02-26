Innovazione e impresa per la crescita | la Svimez promuove un confronto a Napoli

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Sanremo, show di Lillo e omaggio Lauro alle vittime di Crans-Montana. Nella top 5 Paradiso, Lda e Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta L’appuntamento mette al centro il ruolo dell’innovazione e del sistema imprenditoriale come leve strategiche per la crescita del Paese, con un’attenzione particolare alle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è favorire un confronto tra istituzioni, mondo produttivo e accademico sulle politiche e sugli strumenti necessari a rafforzare la competitività dei territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Rapporto Svimez 2025, Errico (FI): “Crescita non basta. La Campania sta perdendo i suoi giovani”Tempo di lettura: 2 minuti“Il Rapporto Svimez 2025 consegna una fotografia chiara: la Campania e il Mezzogiorno crescono più del resto d’Italia, ma...

Svimez vede la crescita del Sud Italia, il Pil è salito più della media nazionaleSvimez vede la crescita del Sud Italia, con il Pil è salito più della media nazionale.

Temi più discussi: Innovazione e Impresa. Evento a Napoli; Innovazione e sviluppo del territorio, individuate le due start-up vincitrici del bando ‘Impresa Gen Z’; Regione Lazio, la ricerca diventa impresa; Nuovi bandi 2026 della Camera di Commercio per sostenibilità, innovazione e fiere.

Innovazione, via al patto tra imprese e governo: 4 miliardi per lo sviluppoDall’automotive ai nuovi materiali, dai semiconduttori alla robotica fino alla quantistica: una valanga di 4,264 miliardi di investimenti attivabili nel settore della ricerca e sviluppo, ... ilmattino.it

Innovazione manifatturiera, progetto Confartigianato imprese per crescita PmiBrindisi. Tra gli obiettivi principali del progetto la diffusione delle buone pratiche innovative, il rafforzamento della manifattura di qualità e la progettazione di interventi concreti per la trasfo ... ansa.it

“Regione Lazio, la ricerca si fa impresa” Ieri si è tenuta la conferenza “Regione Lazio, la ricerca si fa impresa”, un momento di confronto dedicato al ruolo strategico della ricerca e dell’innovazione come motore di sviluppo economico e competitivo per il territ - facebook.com facebook

L'innovazione dell'impresa è nelle tue mani con i servizi digitali di InfoCamere per il #sistemacamerale Innovare è crescere infocamere.it/principali-sol… @CamCom_gov @unioncamere @PID_CamCom @GammaDonna_ @INNOVUPnet @InnovazioneTr x.com