Svimez a Salerno | Manzella visita le imprese venerdì il Rapporto con Bianchi

Gian Paolo Manzella, vicepresidente di Svimez, ha visitato imprese manifatturiere e agroindustriali nel Salernitano, causando attenzione sulla situazione economica locale. L’obiettivo è analizzare da vicino le sfide e le opportunità delle aziende del territorio. Durante le visite, ha incontrato imprenditori e ascoltato le loro esigenze, con un focus particolare sul settore industriale e agricolo. Venerdì, il rapporto Svimez verrà presentato con Bianchi, offrendo uno sguardo diretto sulle dinamiche del Mezzogiorno. La presenza di Manzella si inserisce nel quadro di un approfondimento regionale.

Due giorni dedicati a industria, lavoro e sviluppo nel Mezzogiorno. Domani, giovedì 19 febbraio, il vicepresidente di Svimez, Gian Paolo Manzella, sarà nel Salernitano per una serie di visite presso imprese manifatturiere e agroindustriali del territorio. Manzella toccherà realtà attive nei settori dell'agroindustria, della meccanica e del food tech, tutte rappresentative di un tessuto imprenditoriale dinamico e orientato all'innovazione. Il programma prevede: La Doria ad Angri (ore 11.00), De Iuliis Macchine a Fisciano (ore 13.30), Trucillo a Salerno (ore 15.30) e CTI FoodTech (ore 17.30). L'iniziativa offrirà un'occasione diretta di confronto con le aziende, per comprendere meglio le dinamiche dello sviluppo industriale locale, dagli investimenti alla formazione, dall'internazionalizzazione al rapporto tra imprese e politiche pubbliche.