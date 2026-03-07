Jannik Sinner e Luca Paolini hanno iniziato con successo il loro percorso al BNP Paribas Open di Indian Wells. Sinner ha vinto contro Svrcina concedendo solo due giochi, mentre Paolini ha conquistato la sua partita in rimonta. La competizione si svolge all'Indian Wells Tennis Garden, nel primo Masters 1000 della stagione, che vede un montepremi di 9 milioni di dollari.

L'altoatesino concede solo due giochi a Svrcina, in rimonta la toscana INDIAN WELLS (USA) - Inizia al meglio il cammino di Jannik Sinner al "BNP Paribas Open", il Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in programma all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari): il numero 1 azzurro ha dominato 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 Atp. "Sento di essere mentalmente in un buon momento - ha detto Sinner - Sono calmo, rilassato. Ma sono anche molto felice di competere. Abbiamo lavorato tanto, moltissime ore in campo, molte ore in palestra. Sto cercando di diventare un po' più forte fisicamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Buona la prima per Sinner e Paolini a Indian Wells

