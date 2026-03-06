Cinque italiani partecipano al torneo di Indian Wells, tra cui Sinner che affronta il suo primo match e Musetti, di ritorno dopo l’infortunio agli Australian Open. Vengono disputate diverse partite durante la giornata, con orari programmati e dettagli sui confronti. I giocatori italiani sono pronti a scendere in campo per le sfide di questa fase del torneo.

Cinque italiani in campo a partire dalle 20 di stasera nel Masters 1000 di Indian Wells. La serata azzurra si apre con il match fra Berrettini e Zverev, alle 20, con Matteo che arriva dalla vittoria in rimonta nel primo turno contro Mannarino. Stesso orario per la sfida tra Cobolli e Kecmanovic. Verso le 22:30 sarà poi la volta dell'esordio di Musetti nel torneo, contro Fucsovics. Il numero 5 al mondo torna in campo dopo l'infortunio nei quarti di finale degli Australian Open contro Djokovic. Nella notte scende in campo anche Jasmine Paolini, verso l'una, contro Potapova. Chiusura in bellezza alle 3 di questa notte, con il debutto nel torneo di Jannik Sinner: il numero 2 del mondo affronterà il ceco Svrcina, che occupa la 109ª posizione nel ranking. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinque italiani in campo a Indian Wells, c'è Sinner: le partite e gli orari di oggi

Sinner torna in campo, oggi comincia Indian Wells: gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streamingParte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo.

Leggi anche: Indian Wells, quando gioca Sinner: il programma degli italiani | Date, orari e dove vedere in tv

Tutto quello che riguarda Indian Wells.

Temi più discussi: Sinner e altri 4 azzurri: il programma su Sky; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Indian Wells, il programma di venerdì 6 marzo: cinque italiani in campo, Berrettini e Cobolli alle 20, Sinner alle 03; Indian Wells: ecco il tabellone degli italiani nel Sunshine Double.

Indian Wells, il programma di venerdì 6 marzo: cinque italiani in campo, Berrettini e Cobolli alle 20, Sinner alle 03Tennis - ATP | Terza giornata a Indian Wells, entrano in gioco le teste di serie. Esordio anche per Musetti e Paolini ... ubitennis.com

Indian Wells, italiani in campo giovedì 5 marzo: Arnaldi, Maestrelli ed Errani/Paolini, quando e dove vederliTennis - Italiani | Matteo cerca un successo contro McDonald per ritrovare fiducia. Francesco vuole avvicinarsi alla top 100 ... ubitennis.com

NOTTE AMARA A INDIAN WELLS Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli eliminati al primo turno rispettivamente da Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata #Tennis #ATP #IndianWells #TennisParadise #Arnaldi #Maestrelli x.com

Finisce subito il percorso della leggendaria Venus a Indian Wells L’ex numero 1 del mondo è stata eliminata dalla qualificata francese Parry, numero 111 del ranking - facebook.com facebook