Indian Wells Berrettini ok all’esordio | Mannarino battuto in rimonta in 3 set

Matteo Berrettini ha iniziato con una vittoria il suo torneo a Indian Wells, dopo aver affrontato un match lungo e faticoso contro Mannarino, concluso in tre set. Durante il match, il giocatore ha mostrato segni di crampi, ma è riuscito a prevalere sull’avversario. La partita si è conclusa con il successo di Berrettini, confermando il suo ingresso nel torneo.

(Adnkronos) – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, n.66 Atp, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 7-5, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, il francese Adrian Mannarino, n.48 del ranking. "Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto – ha detto Berrettini a fine partita -. All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi. Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: 'Ok, è normale'. Ho cercato di adattarmi alla situazione.

