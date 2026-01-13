Berrettini ottimo esordio nel 2026 | Tien battuto in due set

Matteo Berrettini ha iniziato il 2026 con una vittoria al Kooyong Classic, imponendosi in due set su Learner Tien. L’ex numero 6 del mondo, primo finalista italiano a Wimbledon, ha mostrato solidità e determinazione nel match trasmesso in diretta su SuperTennis. Questo risultato apre positivamente la stagione per il tennista romano, confermando il suo stato di forma in vista delle prossime competizioni.

Inizia bene il 2026 per Matteo Berrettini. L’ex numero 6 del mondo, primo italiano finalista a Wimbledon, ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-2 il campione delle Next Gen Atp Finals Learner Tien al Kooyong Classic, l’esibizione trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis. Due break consecutivi lanciano Berrettini sul 4-0 nel primo set. L’azzurro salva complessivamente tre palle break negli ultimi due turni di battuta e completa il 6-2 vincendo gli ultimi quattro punti di un parziale mai in discussione. Nel secondo Tien tiene fino all’1-2, poi Berrettini cambia marcia e porta a casa gli ultimi cinque game dell’incontro, concluso con un autorevole turno di battuta tenuto a zero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

