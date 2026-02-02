Milano processo a sedici imputati per presunte frodi assicurative su incidenti mai avvenuti | Avellino non manca mai

La Procura di Milano ha chiamato in giudizio sedici persone per un caso di frode assicurativa. Secondo le accuse, avrebbero messo in piedi un sistema di incidenti falsi, che mai sono realmente avvenuti. Il processo si apre con l’obiettivo di fare luce su questa truffa che coinvolge più soggetti e mette in discussione l’affidabilità delle assicurazioni.

La Procura della Repubblica di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per sedici persone con l'accusa, a vario titolo, di concorso in frode assicurativa. Al centro dell'indagine ci sono nove sinistri stradali denunciati tra il 2020 e il 2021 che, secondo l'impostazione accusatoria, non si sarebbero mai verificati. Il decreto di citazione coinvolge una platea di soggetti provenienti prevalentemente dalle province di Salerno, Napoli e Avellino. Oltre ai conducenti e ai proprietari dei mezzi, figurano nel registro degli indagati anche soggetti che avrebbero fornito false testimonianze per confermare la dinamica dei fatti.

