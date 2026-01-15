Ripartono i tour guidati nel Duomo di Milano, offrendo un’opportunità di approfondimento su arte e storia. La Veneranda Fabbrica del Duomo presenta un calendario aggiornato per il 2026, con visite organizzate per scoprire i dettagli più significativi di questo monumento simbolo della città. Un’occasione per conoscere meglio la storia e l’arte che caratterizzano uno dei principali luoghi di interesse culturale di Milano.

Il 2026 parte con un nuovo e interessante calendario di tour guidati, proposti dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Rivolti a turisti, studenti e famiglie. Non ci si stanca mai, infatti, di visitare il Duomo, così ricco di storia e di arte. Ed è indirizzato alle famiglie con bambini da 7 a 12 anni il percorso “A con-tatto con il Duomo“, questa domenica alle 16. Un percorso guidato di esplorazione delle opere attraverso l’uso del tatto, dell’udito e dell’olfatto. Sarà possibile accostarsi alle opere d’arte con tutti i sensi, provando a riconoscere e a immaginare forme, volumi, materiali, ambienti, ripercorrendo la storia della Cattedrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ripartono i tour guidati in Duomo. Alla scoperta di arte e storia

