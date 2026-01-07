Incidente mortale a Volpiano | perde la vita un uomo di 31 anni

Un incidente mortale si è verificato a Volpiano, in provincia di Torino, nel tardo pomeriggio del 6 gennaio. Uno scontro frontale tra una Panda e un SUV in corso Europa ha causato la morte di un uomo di 31 anni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio del 6 gennaio a Volpiano, in provincia di Torino, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita dopo un violento impatto frontale tra due veicoli. La Fiat Panda su cui viaggiava si è scontrata con un SUV e, a causa della forza dell'urto, l'auto è stata completamente distrutta, trasformandosi in un groviglio di lamiere che ha intrappolato il conducente all'interno dell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l'uomo dall'auto, per lui non c'è stato nulla da fare.

CANAVESE – Incidenti mortali a Volpiano e Ivrea: deceduti un 31enne e un 51enne - Due incidenti mortali a poche ore di distanza l'uno dall'altro a Volpiano e a Ivrea. obiettivonews.it

Tragico incidente a Volpiano: scontro frontale tra due auto, morto un uomo di 31 anni e due persone ferite - Intorno alle 18,40, due auto si sono scontrate frontalmente in corso Europa, all’altezza del deposito Eni. torinotoday.it

