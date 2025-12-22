Incidente mortale tra Acilia e Dragoncello scontro bus-auto | 27enne perde la vita

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina tra Acilia e Dragoncello, lungo via dei Romagnoli, all’altezza dell’incrocio con via Andrea da Garessio. L’incidente, coinvolgendo un autobus e un’auto, ha provocato una perdita umana. Le autorità sono intervenute sul posto per le verifiche e i soccorsi necessari, e le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento.

Acilia, 22 dicembre 2025 – Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato in via dei Romagnoli, all'altezza dell'incrocio con via Andrea da Garessio, nella zona compresa tra Acilia e Dragoncello, a Roma. Nel violento impatto è morta una ragazza di 27 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5.30, un'automobile Fiat 500 con a bordo due giovani donne si è scontrata frontalmente con un autobus Atac della linea 04B. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le due ragazze dall'abitacolo. Per la 27enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

