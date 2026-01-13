Incidente in via Carlo Marx motociclista a terra e traffico rallentato in direzione Catania

Un incidente si è verificato questa mattina in via Carlo Marx a Misterbianco, all'altezza di Scaringi, in direzione Catania. Un motociclista è rimasto a terra, causando rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno gestendo la situazione. Si consiglia di prestare attenzione e di valutare percorsi alternativi.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via Carlo Marx, nel territorio di Misterbianco, all’altezza della zona di Scaringi, in direzione Catania. Lo riporta Videostar. Nell'impatto è rimasto coinvolto un motociclista, caduto a terra a seguito dell'incidente. I primi soccorsi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta: soccorritori sul posto, traffico rallentato in direzione Torino Leggi anche: Incidente sulla SS36: traffico rallentato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 12/01/2026 14:15: VIA CARLO ALBERTO n.1a - Incidente stradale Senza feriti - prestare attenzione . x.com Test preparativi per Monte-Carlo che hanno già visto il primo incidente ‍↔️ Errore per Jon Armstrong, che bagna così il suo inverno. Ma alla fine, sono pur sempre test ‍️ #WRC #RallyeMonteCarlo #RallyMontecarlo #JonArmstrong #FuoriPista - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.