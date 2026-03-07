Incidente a Nembro statale 671 in tilt | nove feriti

Nella giornata di sabato 7 marzo, alle 17.40, si è verificato uno scontro sulla statale 671 a Nembro. Nell’incidente sono rimaste ferite nove persone, tutte in condizioni non gravi. L’incidente ha causato l’interruzione temporanea del traffico, che è rimasto bloccato per diverse ore. La strada è stata successivamente riaperta dopo le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

LO SCHIANTO. Alle 17.40 di sabato 7 marzo è partita la chiamata ai soccorsi, feriti non gravi ma forti ripercussioni sul traffico, strada chiusa per diverse ore. La strada statale 671 della Val Seriana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Nembro, a causa di un incidente alle 17.40 di sabato 7 marzo. Nell'impatto sono rimaste ferite nove persone, tra cui quattro bambini e una adolescente. Il tratto della statale è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa tre ore. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, la circolazione è stata interrotta e il traffico viene deviato sul posto lungo la viabilità provinciale alternativa.