Incidente a Cureggio schianto tra due auto sulla Statale 142 | strada chiusa
Incidente stradale sulla strada statale 142.É successo nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 dicembre, a Cureggio, dove per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell'ordine e il personale di Anas. Per permettere i soccorsi e la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
