Incendio di bosco minaccia un’azienda agricola e case a Pieve Santo Stefano

Un incendio di bosco di vaste proporzioni si è sviluppato in località Felcina, nel comune di Pieve Santo Stefano, minacciando un’azienda agricola e alcune case nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di soccorso, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate. Il fuoco ha richiesto un coordinamento tra diverse regioni per le operazioni di spegnimento.

Chieso il supporto non solo delle forze toscane, ma anche dei reparti dell'Emilia-Romagna oltre che dei volontari dell'Aib PIEVE SANTO STEFANO – Un incendio di bosco di vaste proporzioni, scoppiato in località Felcina nel comune di Pieve Santo Stefano, ha fatto scattare nelle ultime ore un complesso coordinamento interregionale dei soccorsi. La criticità dell’evento e la vicinanza del rogo al confine hanno spinto la sala operativa a richiedere il supporto non solo delle forze toscane, ma anche dei reparti dell’Emilia-Romagna. L’intervento è reso particolarmente complesso dalla necessità di proteggere obiettivi sensibili: un’azienda agricola e diverse abitazioni si trovano infatti proprio sulla linea di avanzamento dell’incendio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

