Incendio in un appartamento a Nocera Superiore | corrono i pompieri

Questa sera a Nocera Superiore si è verificato un incendio in un appartamento di via Nazionale, vicino alla pizzeria “Madison”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna informazione sulle cause del incendio o su eventuali feriti al momento. La vicenda è sotto controllo e si attendono aggiornamenti.

