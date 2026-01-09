Incendio in un appartamento a Nocera Superiore | corrono i pompieri
Questa sera a Nocera Superiore si è verificato un incendio in un appartamento di via Nazionale, vicino alla pizzeria “Madison”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna informazione sulle cause del incendio o su eventuali feriti al momento. La vicenda è sotto controllo e si attendono aggiornamenti.
Momenti di tensione, questa sera, a Nocera Superiore, dove un incendio è scoppiato all'interno di un palazzo situato in via Nazionale, nei pressi della famosa pizzeria “Madison”. Non è ancora chiaro se vi siano feriti. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
