Ennesimo incendio auto notturno per le vie di Brindisi | intervengono i pompieri

Questa notte a Brindisi si sono verificati di nuovo incendi di auto, questa volta in via Egnazia, nel rione Paradiso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno danneggiato alcuni veicoli. Si tratta di un episodio che si ripete, senza una spiegazione chiara finora. La polizia sta indagando per capire cosa abbia causato l’incendio.

Una macchina andata in fiamme in Carnia, al rione Commenda. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e le forze dell'ordine BRINDISI - Ancora un incendio auto a Brindisi. L'ennesimo episodio si è verificato in via Carnia, al rione Commenda. Qui è andata a fuoco una Hyundai di colore bianco parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario. I residenti hanno subito allertato i vigili del fuoco. Una volta sul posto, i pompieri hanno domato le fiamme. Ingenti i danni riportati dal veicolo, ormai da rottamare. Le cause del rogo sono da accertare. Sul posto anche le forze dell'ordine, per i rilievi del caso.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Incendio Auto Ennesimo incendio notturno nel Salento: brucia l’auto di un pensionato Incendio nella notte sul camion, intervengono i pompieri per spegnere le fiamme: mezzo incenerito Un incendio si è sviluppato nella notte a Ravenna, coinvolgendo un camion parcheggiato in via Canala. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Brindisi Incendio Auto Argomenti discussi: Ennesimo incendio auto notturno per le vie di Brindisi: intervengono i pompieri; Allarme sicurezza ad Alghero, Mulas: Non sono episodi isolati; Rapina notturna all'Eurospin: ladri via con numerosi formaggi. Nuovo incendio notturno nel Salento, distrutta una Mercedes: ipotesi dolosaNuovo rogo notturno nel basso Salento. Intorno alle ore 3.30, un’ auto è stata avvolta dalle fiamme a Taviano, in via Ada Negri. leccesette.it Incendio notturno all’autonoleggio, distrutte due macchineAd Aprilia sono tornare le intimidazioni notturne. Nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì, poco prima della mezzanotte, un incendio ha colpito ... h24notizie.com Incendio alla cabina elettrica della Hydro di Feltre. I sindacati: "Situazione inaccettabile" Sindacati sul piede di guerra per quello che è stato definito l’ennesimo campanello d’allarme ignorato: si tratta dell’incendio alla cabina elettrica avvenuto nella serata di i facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.