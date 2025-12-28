Incendio al tetto di un' azienda agricola Vigili del Fuoco al lavoro a Prignano

Giovedì pomeriggio a Prignano sulla Secchia, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio al tetto di un'azienda agricola in via Allevara. Le squadre sono rimaste impegnate dalle 13:20 per contenere e spegnere le fiamme, che si sono sviluppate nelle colline tra Varana e Montebaranzone. L'intervento ha richiesto un notevole sforzo per tutelare la struttura e l'ambiente circostante.

