Incendio al tetto di un' azienda agricola Vigili del Fuoco al lavoro a Prignano
Giovedì pomeriggio a Prignano sulla Secchia, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio al tetto di un'azienda agricola in via Allevara. Le squadre sono rimaste impegnate dalle 13:20 per contenere e spegnere le fiamme, che si sono sviluppate nelle colline tra Varana e Montebaranzone. L'intervento ha richiesto un notevole sforzo per tutelare la struttura e l'ambiente circostante.
Pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco a Prignano sulla Secchia. Dalle 13:20 di giovedì, le squadre sono impegnate per domare un incendio scoppiato all'interno di un'azienda agricola di via Allevara, sulle colline tra Varana e Montebaranzone.L'allarme è scattato quando le fiamme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
