Incendio al Teatro Sannazaro ordinanza del Comune | finestre chiuse e stop alle soste all'aperto a Chiaia

Un incendio scoppiato al Teatro Sannazaro di via Chiaia ha portato il Comune a emanare un’ordinanza. Le fiamme hanno causato danni alla struttura e hanno sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’aria. Per limitare i rischi, il Comune ha deciso di chiudere tutte le finestre e di vietare soste all’aperto nella zona di Chiaia. Inoltre, è stato consigliato di spegnere i sistemi di ventilazione nelle aree pubbliche.

