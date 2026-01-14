Scoppia un incendio alle porte di Bagheria colonna di fumo visibile da lontano

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio lungo la statale 113 alle porte di Bagheria. Le fiamme sono state avvistate da lontano e si sono originate in un terreno vicino al mercato, poco prima dell’ingresso del paese. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per contenere il fuoco e tutelare l’area circostante.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.