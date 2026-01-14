Scoppia un incendio alle porte di Bagheria colonna di fumo visibile da lontano
Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio lungo la statale 113 alle porte di Bagheria. Le fiamme sono state avvistate da lontano e si sono originate in un terreno vicino al mercato, poco prima dell’ingresso del paese. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per contenere il fuoco e tutelare l’area circostante.
Paura nel tardo pomeriggio a Bagheria per un incendio scoppiato lungo la statale 113. Le fiamme sarebbero partite da un terreno nella zona del mercato prima dell'ingresso del paese. Una squadra dei vigili del fuoco si è diretta sul posto per spegnere il fuoco e verificare quali danni abbia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
