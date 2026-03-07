In vacanza a casa di sconosciuti gratis | come funziona lo scambio anche di ville di lusso | Ho risparmiato 1.400 euro

Alessandro, inizialmente scettico, ha deciso di mettere a disposizione la propria casa a sconosciuti senza chiedere alcun compenso e ha così risparmiato 1.400 euro. La pratica prevede lo scambio temporaneo di abitazioni, anche di lusso, tra persone che non si conoscono, offrendo un’alternativa economica alle vacanze. Questa modalità permette ai proprietari di ospitare e di essere ospitati da altri in modo gratuito.

Viene considerato un modo alternativo per alloggiare in vacanza, senza spendere troppi soldi. Ci si può fidare davvero? L'abbiamo chiesto a chi l'ha provato “Abbiamo ricevuto proposte per case meravigliose. Spesso sono prime abitazioni, molto belle. Una volta abbiamo ricevuto una richiesta di scambio dal Sud Africa. Una signora chiedeva ospitalità a noi e in cambio offriva la sua villa: era da rivista” Laureati in "fuga" da Monza: "Guadagnavo 1.200 euro al mese, oggi ho uno stipendio da 7mila" . 🔗 Leggi su Monzatoday.it

