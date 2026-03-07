In un mercato spunta un manoscritto del 1500 di un notaio di Amalfi | era stato rubato recuperato dai carabinieri

Un manoscritto del 1500, appartenente a un notaio di Amalfi, è stato ritrovato dai carabinieri in un mercato dell'antiquariato in Umbria. Il documento, che era stato rubato in un periodo non precisato, è stato recuperato e restituito all’Archivio di Stato di Salerno. La scoperta ha portato alla riacquisizione del manoscritto, che si trovava in vendita tra pezzi antichi.

