Antico manoscritto restituito all' Archivio di Stato di Salerno | era stato rubato

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno consegnato al Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno un manoscritto risalente tra il XVI e il XVII secolo, che era stato rubato e successivamente recuperato. Il manoscritto, trovato il 3 febbraio su un banco ambulante durante il mercato mensile, è stato restituito all’istituto.

I carabinieri di Perugia lo hanno individuato lo scorso 3 febbraio su un banco ambulante del mercato mensile dell'antiquariato di Campellosul Clitunno Il documento è stato riconosciuto, a seguito degli accertamenti svolti dai militari specializzati del TPC insieme al personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, quale bene appartenente all'Archivio di Stato di Salerno, dal quale sarebbe stato rubato in epoca imprecisata. Le verifiche hanno consentito di ricondurre con certezza il manoscritto al fondo archivistico "Protocollo Notarili – I versamento – Distretto di Salerno", contenente i registri dei protocolli dei notai roganti sulla piazza di Amalfi.