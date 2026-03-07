In fiamme monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate | soccorso il proprietario

Un incendio ha coinvolto un monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate, dove il proprietario è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 10, causando paura tra i residenti del condominio. Le fiamme hanno danneggiato parte dell’abitazione, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - In fiamme monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate: soccorso il proprietario Incendio in appartamento manda due persone in ospedale: colpa della batteria del monopattino elettricoAll'ingresso dell'appartamento devastato dall'incendio c'erano due monopattini elettrici carbonizzati. Incendio a Pioltello, le fiamme forse divampate dalla batteria di un monopattino elettricoPioltello (Milano), 15 dicembre 2025 – Un incendio è divampato, nella serata di domenica, in via Tripoli, a Pioltello, nel Milanese: le fiamme sembra... SI INCENDIA UN MONOPATTINO ELETTRICO SU UN AUTOBUS DI ROMA E GUARDATE CHE SUCCEDE!! #perte #viral Una raccolta di contenuti su In fiamme monopattino elettrico in un.... In fiamme monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate: soccorso il proprietarioPaura in un condominio per l’incendio di un monopattino elettrico. Erano da poco passate le 10 di oggi, sabato 7 marzo, in via Benedetto Croce a Limbiate, ... ilnotiziario.net Atac, fiamme monopattino elettrico causano incendio su busSu un bus della linea 557 che faceva servizio nella zona di Piazza Cardinali si è sviluppato un incendio. L'evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili ... ansa.it