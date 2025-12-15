incendio a pioltello le fiamme forse divampate dalla batteria di un monopattino elettrico

Un incendio ha interessato via Tripoli a Pioltello, nel Milanese, nella serata di domenica. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero essere scaturite dalla batteria di alcuni monopattini elettrici. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Pioltello (Milano), 15 dicembre 2025 – Un incendio è divampato, nella serata di domenica, in via Tripoli, a Pioltello, nel Milanese: le fiamme sembra siano partite da alcuni monopattini elettrici. Due persone sono rimaste intossicate. L’incendio. Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco – intervenuti con diversi mezzi domenica 14 dicembre – le fiamme sarebbero divampate all’ingresso di un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre, in via Tripoli, a Pioltello, dove erano si trovavano alcuni monopattini elettrici, trovati carbonizzati. È probabile che il rogo sia partito dalle loro batterie, ma non è chiaro se fossero in carica. Ilgiorno.it

