Pizzicato con diverse dosi di cocaina nella casa trovati seimila euro in contanti | arrestato un uomo

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco e Manfreda hanno arrestato un uomo di origine albanese, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e seimila euro in contanti. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio, contribuendo alla sicurezza del territorio.

Nel corso della serata, nell'ambito di un mirato servizio organizzato per il contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, i Carabinieri della aliquota operativa manfreda e della stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un uomo di origine albanese che era da tempo.

Scappa ma borsello resta impigliato, dentro cocaina e 4mila euro - Nell'ambito di controlli sulla costa fermana, gli agenti della questura di Fermo hanno recuperato un borsello pieno di denaro, probabilmente provento di spaccio, e diverse dosi di cocaina.

