Pizzicato con diverse dosi di cocaina nella casa trovati seimila euro in contanti | arrestato un uomo

Da ravennatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco e Manfreda hanno arrestato un uomo di origine albanese, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e seimila euro in contanti. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio, contribuendo alla sicurezza del territorio.

Nel corso della serata, nell’ambito di un mirato servizio organizzato per il contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, i Carabinieri della aliquota operativa manfreda e della stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un uomo di origine albanese che era da tempo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pizzicato con 60 dosi di cocaina e 300 euro in contanti: 50enne nei guai

Leggi anche: Sorpreso a cedere cocaina, addosso ha 27 dosi e 300 euro in contanti: arrestato 22enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

In giro con cocaina, eroina e soldi contanti: due denunce a Licata.

pizzicato diverse dosi cocainaFermato con diverse dosi di cocaina, spacciatore arrestato - Nell’ambito di un mirato servizio organizzato per il contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Aliquota Operativa Manfreda e della Stazione di Faenza Borgo ... ravenna24ore.it

Scappa ma borsello resta impigliato, dentro cocaina e 4mila euro - Nell'ambito di controlli sulla costa fermana, gli agenti della questura di Fermo hanno recuperato un borsello pieno di denaro, probabilmente provento di spaccio, e diverse dosi di cocaina. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.