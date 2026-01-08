benevento arrestata 22enne per banconote false

A Benevento, i Carabinieri hanno arrestato una giovane di 22 anni di Avellino, sorpresa con banconote false per un valore complessivo di circa 430 euro. Durante un normale controllo, la ragazza ha tentato di disfarsi della merce contraffatta, che è stata sequestrata. L’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti e responsabilità legate alla falsificazione di denaro.

Nella tarda serata del 7 gennaio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno arrestato in flagranza una 22enne residente ad Avellino, accusata di detenzione e tentata spendita di banconote contraffatte. Durante un servizio di controllo nel centro abitato del capoluogo, i militari hanno fermato una Ford Fusion con a bordo un 37enne avellinese alla guida e la giovane sul lato passeggero. Insospettiti dall'atteggiamento dei due, i Carabinieri hanno proceduto alla verifica.

