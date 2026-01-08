Banconote false arrestata una 22enne | scattano il sequestro

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Benevento hanno arrestato una giovane di 22 anni di Avellino, trovata in possesso di banconote false. L’intervento ha portato al sequestro delle note contraffatte e al provvedimento di arresto, contribuendo alla tutela della circolazione monetaria legale. L’attività rientra nelle iniziative di prevenzione e contrasto ai reati finanziari condotte dalle forze dell’ordine nella zona.

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato una 22enne residente ad Avellino, ritenuta responsabile di detenzione e spendita di banconote contraffatte.

